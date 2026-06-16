Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce paket kaçak sigara ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 52 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, il merkezi ve ilçelerde kaçak ürün ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 bin 494 paket kaçak sigara, 584 paket ısıtılmış tütün mamulü, 300 adet puro, 183 adet termos, 9 elektronik eşya, 6 cep telefonu ve 5 elektronik sigara ele geçirildi.

Toplam 49 olayla ilgili yürütülen çalışmalarda 52 şüpheli hakkında işlem yapılırken, ele geçirilen ürünlere de el konuldu.

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