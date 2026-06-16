Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya Köyü, alışılmışın dışındaki yerleşim planıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yıllar önce heyelan riski nedeniyle yeni bir alana taşınan köy, dairesel mimarisi sayesinde hem ziyaretçilerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

1970'li yıllarda eski yerleşim alanında yaşanan toprak kaymaları nedeniyle afet riski taşıyan bölgeler arasına giren Kuşakkaya Köyü için yeni bir yerleşim projesi hazırlandı. Güvenli bir alanda inşa edilen köyde, geleneksel yerleşim anlayışının dışında dairesel bir plan tercih edildi.

1973 yılında yapımına başlanan projede 82 afet konutu inşa edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konutlar 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi ve köy yeni yaşam alanında hizmet vermeye başladı.

Aradan geçen yıllara rağmen özgün yapısını koruyan Kuşakkaya Köyü, havadan görüntülendiğinde ortaya çıkan dairesel görünümüyle dikkat çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler ve fotoğrafçılar, farklı mimarisi nedeniyle köyü yakından inceleme fırsatı buluyor.

Köy sakinleri ise yerleşim planının Selanik'teki benzer bir projeden esinlenilerek hazırlandığının kendilerine anlatıldığını ifade ediyor. Köy muhtarı Hasari Oğuz da projenin heyelan sonrası hayata geçirildiğini belirterek, köyün şekliyle Türkiye'de farklı örneklerden biri olduğunu söyledi.

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