Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 300 gram esrar ile 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, naklettiği ve kullandığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda yüklü miktarda esrar ile uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü belirten yetkililer, gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı denetim ve operasyonların devam edeceğini bildirdi.

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