İstanbul'da düzenlenen Sosyal Etki Zirvesi (SEZ26) kapsamında kitapseverler tarafından bağışlanan binlerce kitap, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphanelere ulaştırıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin depremzede gençlere kitap desteği çağrısının ardından gerçekleştirilen bağış kampanyasıyla toplanan eserler, kentteki kütüphanelerin raflarındaki yerini aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Yaşayan Kütüphane'nin açılışında yaptığı kitap desteği çağrısı, Sosyal Etki Zirvesi'nde karşılık buldu.

İstanbul İş Sanat'ta gerçekleştirilen Sosyal Etki Zirvesi'ne katılan 3 bini aşkın kişi, beraberlerinde getirdikleri kitapları Adıyaman'daki kütüphanelere bağışlayarak sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Toplanan kitaplar, Adıyaman Belediyesi bünyesinde Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde hizmet veren Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ile Sırrı Süreyya Önder Kütüphanesi'ne ulaştırıldı. Bağışlarla kütüphanelerin kitap koleksiyonları genişletilirken, çocuklar ve gençlerin daha fazla kaynağa erişebilmesi amaçlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası süreçte kente sağlanan her desteğin büyük anlam taşıdığını belirterek, eğitim, kültür ve dayanışmaya yönelik katkıları önemsediklerini ifade etti.

Tutdere, "Depremin ardından kentimizin yeniden ayağa kalkma sürecinde eğitim, kültür ve dayanışmaya yönelik her katkıyı çok kıymetli buluyoruz. Kütüphanelerimize ulaştırılan bu kitaplar, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biridir. Başta Münteha Adalı olmak üzere Sosyal Etki Zirvesi'ne katkı sunan tüm katılımcılara, paydaşlara ve emeği geçen herkese Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum." dedi.