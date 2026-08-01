Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde yürütülen Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) çalışmaları planlanan program doğrultusunda devam ediyor. İlçede hedeflenen 30 kilometrelik asfalt programının yarısı tamamlanırken, kalan güzergâhlarda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Samsat ilçesinde planlanan 30 kilometrelik BSK sıcak asfalt programının 15 kilometrelik bölümü tamamlandı. Kalan güzergâhlarda ise ekipler yoğun mesaiyle asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla BSK sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra, kurumun kendi tesislerinde üretilen kilitli parke taşlarıyla altyapı ve üstyapı yatırımlarının da Adıyaman genelinde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımların program doğrultusunda devam edeceği vurgulanarak, güçlü ulaşım ağı ve güvenli yollar hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.