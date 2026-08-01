Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Samsat ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret programında kamu yatırımlarını, devam eden projeleri ve vatandaşlara sunulan hizmetleri yerinde inceledi. Program kapsamında kamu kurumlarını ziyaret eden Vali Küçük, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Programına Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretleri Külliyesi'ni ziyaret ederek başlayan Vali Abdullah Küçük, daha sonra Samsat Belediyesi tarafından hizmete açılan Samsat Kahve işletmesinde incelemelerde bulundu. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Küçük, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Samsat Muhtarlar Derneği'nde Dernek Başkanı Suphi Taşkın ve mahalle ile köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Küçük, yerleşim yerlerinin ihtiyaçları ve yürütülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ardından Kaymakam Hasan İnanç Gökçayır'ı ziyaret ederek ilçede sürdürülen eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Samsat Belediyesinde Belediye Başkanı Halil Fırat ile görüşen Vali Küçük, devam eden belediye çalışmaları ile planlanan projeleri değerlendirdi. Program kapsamında ayrıca İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Samsat Belediyesi ve Samsatlı Kadın Girişimciler Kooperatifi iş birliğinde kurulan Samsat Taplaması Üretim Merkezi'ni ziyaret ederek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Merkezin kadın istihdamına ve ilçe ekonomisine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Vali Küçük, Samsat Aile Destek Merkezi'nde devam eden kursları inceleyerek kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi. Yapımı tamamlanan 50 yatak kapasiteli Samsat Öğretmenevi'nde de incelemelerde bulunan Küçük, programın son bölümünde Göltarla grup köy yollarında İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Vali Abdullah Küçük, Samsat'ta vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırım ve hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.