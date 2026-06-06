Adıyaman'ın Samsat ilçesinde vatandaş ile devlet arasında köprü özelliği taşıyan Açık Kapı Şube Müdürlüğü stant açarak bilgilendirme yaptı.

Vatandaşların devlet kurumlarıyla olan iletişimini kolaylaştırmak, taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini en hızlı şekilde alıp ilgili kurumlara iletmek ve sonuçlandırılmasını takip etmek amacıyla Adıyaman Valiliği Açık Kapı Şube Müdürü Abuzer Avseren koordinesinde Samsat Kaymakamlığı binası önünde stant açtı. Stantta ilgili görevliler tarafından Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nün görevleri anlatılırken, aynı zamanda vatandaşın şikayet, talep ve dilekleri alındı. İlk kez böyle bir uygulama ile karşılaşan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kamu hizmetleriyle ilgili yaşanan sorunlara veya taleplere doğrudan çözüm arayan, 'Milletin Kapısı' anlayışıyla çalışan Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden işlem yapmakta zorlanan vatandaşlara teknik destek ve danışmanlık hizmeti de sunuyor.

Stantta yapılan açıklamada, özellikle şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü vatandaşlar, hamileler ve engellilere öncelikli danışma ve yönlendirme hizmetlerinin sunulduğu da ifade edildi.