Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Belediye Başkanı Halil Fırat, kendi imkânlarıyla satın aldığı iki yeni aracı belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe etti. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen programla hizmete alınan araçlar, belediyenin araç filosuna dahil edildi. Daha önce de çeşitli araç desteklerinde bulunan Başkan Fırat’ın belediyeye kazandırdığı araç sayısı böylece dörde yükseldi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, düzenlenen programda yaptığı açıklamada ilçeye hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, yeni araçların belediye çalışmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

Son yıllarda ilçede önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Fırat, devlet destekleri ve vatandaşların katkılarıyla Samsat’ın yeniden yapılanma sürecinde önemli mesafeler alındığını dile getirdi.

Fırat, son bir yıl içerisinde ilçeye taplama üretim tesisi, soğuk hava deposu, dört sera ve Sahabe Külliyesi içerisinde modern bir kafe kazandırıldığını belirtti.

Belediyenin imkânlarının zaman zaman yetersiz kalabildiğini ifade eden Başkan Fırat, aile olarak ilçenin ihtiyaçlarına destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Halil Fırat, şahsi bütçesiyle alınan iki yeni aracın Samsat’a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.