Malezya’da düzenlenen 2026 Dünya Okul Sporları Muaythai Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Besnili milli sporcu Berfin Polat, Türkiye’ye dönüşünde büyük bir coşkuyla karşılandı. Uluslararası organizasyonda elde ettiği başarıyla hem Besni’ye hem de Adıyaman’a gurur yaşatan genç sporcu için Kahramanmaraş Havalimanı’nda karşılama programı düzenlendi. Meşaleler, çiçekler ve alkışlarla karşılanan Berfin Polat, elde ettiği dünya şampiyonluğuyla spor camiasının takdirini topladı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen 2026 Dünya Okul Sporları Muaythai Şampiyonası'nda mücadele eden Berfin Polat, 18 Yaş Altı Kızlar 48 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonanın ardından yurda dönen başarılı sporcu için Kahramanmaraş Havalimanı'nda karşılama programı gerçekleştirildi.

Karşılama programına Besni Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Göktaş, Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Antrenör Serdar Meşen, sporcu yakınları ve çok sayıda destekçisi katıldı.

Çiçeklerle karşılanan Berfin Polat, elde ettiği başarıyla Besni'nin ve Adıyaman'ın gururu oldu.

Havalimanında duygu dolu anlar yaşanırken, genç sporcuya başarılarının devamı yönünde tebrik ve iyi dileklerde bulunuldu.