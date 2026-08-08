Adıyaman'ın Besni ilçesinde meşe ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Karaağaç ile Yelbastı köyleri arasındaki bölgede çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, Besni ilçesi Karaağaç ile Yelbastı köyleri arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İtfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan çalışmalara destek verdi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 hektar alanın yandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.