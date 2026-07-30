Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Burunçayır Köyü'nde çıkan bahçe yangını, çevredeki ağaçlara zarar verdi.

Bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin daha fazla alana sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bahçedeki çok sayıda ağaç yangından zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürüyor.