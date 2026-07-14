Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında motosiklette maddi hasar meydana gelirken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Olay, Besni ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. F.D.'ye ait 02 DB 957 plakalı motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, motosikleti saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangında motosiklette maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.