Adıyaman İl Özel İdaresi, Besni ilçesinde sürdürülen ulaşım yatırımları ile turizm projelerini yerinde inceleyerek devam eden çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Program kapsamında Kızılin bölgesindeki turizm alanlarında incelemeler yapılırken, Üçgöz Köyü güzergâhında yapımı süren 50 kilometrelik bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasının yarısının tamamlandığı bildirildi.

Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç, AK Parti Besni İlçe Başkanı Ömer Ertürk, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ve kurum müdürleriyle birlikte Kızılin İskelesi ile Tarihi Kızılin Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Program kapsamında Fırat Nehri'nde tekne turu düzenlenirken, bölgenin doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve devam eden projeler yerinde değerlendirildi. İl Özel İdaresi yetkilileri, Adıyaman'ın turizm değerlerini öne çıkaracak yatırımlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Öte yandan 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü güzergâhında devam eden 50 kilometrelik bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasının 25'inci kilometresinin tamamlandığı açıklandı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, il genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması amacıyla yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi.