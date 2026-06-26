Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.'ye ait 44 FZ 615 plakalı park halindeki otomobilden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman ve ilçelerinde yaşanan gelişmeleri takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.

Kaynak : PERRE