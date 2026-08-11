Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Alişar köyünde yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ekrem Aydın’dan yaklaşık 1 gündür haber alınamıyor. Ailesinin gece saatlerinde jandarmaya haber vermesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. İhbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri Alişar köyü ve çevresine sevk edildi. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken, Aydın’ın bulunabileceği değerlendirilen kırsal alanlarda ve dere çevresinde ekiplerin çalışmaları sürüyor. Aydın’ın zaman zaman köyün aşağı kısmında bulunan dere yatağına gittiği öğrenilirken, kendisini gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri istendi.

Ekrem Aydın’ın ailesi, kendisinden haber alamayınca durumu gece saatlerinde jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Aydın’ın bulunması amacıyla geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların da katıldığı aramalarda, Aydın’ın bulunabileceği değerlendirilen kırsal bölgeler ile dere çevresinde çalışmalara ağırlık verildi.

Alzheimer hastası olan Ekrem Aydın’ın zaman zaman Alişar köyünün aşağı kısmında bulunan dere yatağına gittiği öğrenildi.

Aydın’ı gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi vermeleri istendi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.