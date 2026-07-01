Adıyaman'ın Besni ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin koordineli çalışması ve vatandaşların desteğiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesi Tetirli Mahallesi ile Aşağısöğütlü Köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarını Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ile Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz da olay yerinde takip etti. Gölbaşı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arazözlerle müdahale ederken, Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su takviyesi sağlayarak çalışmalara destek verdi.

Bölge halkının da katıldığı söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.