Adıyaman'da trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün davranışları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karapınar Caddesi üzerinde çekilen görüntüler, çevrede bulunan sürücülerin tepkisine neden oldu.

Olay, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde, Türkiye Petrolleri Kavşağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken uyuşturucu madde kullandığı izlenimi veren hareketlerde bulundu. Bu sırada aynı güzergâhta ilerleyen başka bir sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntüleri kaydeden sürücünün, motosikletliye tepki göstermek amacıyla uzun süre korna çaldığı görüldü. Sürücünün uyarılara aldırış etmeden yoluna devam ettiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.

Olayla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, görüntülerde yer alan iddiaların doğruluğuna ilişkin resmi bir tespit bulunmuyor.