Adıyaman Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulunurken, tarafları ayırmak için biber gazı kullanıldı. Yaşanan hareketlilik kısa sürede kontrol altına alındı.

Adliye binası önünde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan polis ekipleri kavgayı ayırmak için müdahale etti.

Tarafların dağılmaması üzerine polis ekipleri biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı. Müdahalenin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.