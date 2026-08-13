Adıyaman-Şanlıurfa il sınırındaki Fırat Nehri’nde, Karababa Köprüsü altında piknik yapan 6 kişi su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Damlıca köyü yakınlarında yaşanan olayda, Atatürk Barajı’ndan bırakılan suyun ardından nehir sularının yükselmesiyle vatandaşlar kıyıya dönemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isteyen 6 kişinin kurtarılması için bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla köprü altında mahsur kalan 6 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. Aynı noktada yaklaşık bir ay içerisinde 42 kişinin benzer şekilde mahsur kaldığı ve ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Olay, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Damlıca köyü yakınlarında bulunan Karababa Köprüsü altında meydana geldi. Piknik yapmak için köprü altındaki bölgeye gelen 6 kişi, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları alandan kıyıya dönemedi.

Atatürk Barajı’ndan bırakılan suyun ardından nehir sularının yükselmesi üzerine mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri gönderildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda 6 kişi mahsur kaldıkları bölgeden alınarak kıyıya çıkarıldı.

Aynı noktada son bir ay içerisinde 42 kişinin mahsur kaldığı ve ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldığı öğrenildi.