Adıyaman’da Sümerevler Mahallesi’nde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 17127. Sokak’ta yaşanan kazada R. B. idaresindeki 34 NB 7842 plakalı pikap ile M. E. B. yönetimindeki 02 AFY 311 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışmada yaralanan pikap sürücüsü R. B., sağlık ekiplerinin olay yerinde ambulansta yaptığı müdahalenin ardından tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Sümerevler Mahallesi 17127. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R. B. yönetimindeki 34 NB 7842 plakalı pikap ile M. E. B. idaresindeki 02 AFY 311 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmada pikap sürücüsü R. B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde, ambulansta müdahale edildi.

Kazanın ardından olayın ayrıntılarının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.