Adıyaman’da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alitaşı Mahallesi’nde, valilik binası yakınlarında meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerine ulaşan polis ekipleri baba ve oğluna müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, baba ile oğlu işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi’nde valilik binası yakınlarında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Baba ile oğul, olayın ardından işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.