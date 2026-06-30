Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mustafa Kemal Gündüz, göreve başlamasının ardından yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sulama sezonuna ilişkin planlamaları anlatan Gündüz, önceki dönemde işten çıkarılan ve mağduriyet yaşadıklarını belirttiği 14 personelin yeniden göreve başlatıldığını açıkladı. Gündüz, sulama hizmetlerinde eşitlik ve verimliliği esas aldıklarını, birlik bünyesinde hem personel yapısını hem de teknik altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Göreve 18 Mart 2026 tarihinde başladığını belirten Mustafa Kemal Gündüz, daha önce 20 yıl Sulama Birliği'nde görev yaptığını, bu tecrübeyi Adıyaman'daki sulama hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi için kullanacaklarını ifade etti. Sulama Birliği'nin temel görevinin mevcut su kaynaklarını çiftçilere eşit ve adil şekilde ulaştırmak olduğunu belirten Gündüz, sulama programlarının su miktarı, ürün deseni ve üreticilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.

13 Bin Hektarlık Alanda Sulama Hizmeti

Adıyaman Sulama Birliği'nin Çamgazi Barajı, Samsat, Keysun ve Çelikhan Pınarbaşı sulamalarıyla birlikte toplam 13 bin hektarlık, yaklaşık 130 bin dönümlük alanda hizmet verdiğini belirten Gündüz, aktif sulama çalışmalarının 26 personelle sürdürüldüğünü kaydetti.

14 Personel Yeniden Göreve Başladı

Önceki dönemde işten çıkarılan çalışanlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gündüz, yaşanan süreci yakından bildiğini ifade ederek mağdur olduğunu belirttiği personelin tamamını yeniden göreve aldıklarını söyledi. Gündüz, "Mağdur olan tüm personeli hiçbir şart gözetmeksizin işe aldık. Şu anda 14 personelimiz yeniden işbaşı yaptı" dedi.

Sulama Altyapısında Çalışmalar Sürüyor

Göreve geldikten sonra pompalar, sulama kanalları ve servis yollarında bakım ve onarım çalışmaları başlattıklarını belirten Gündüz, Devlet Su İşleri'nin desteğiyle kanal temizliklerinin yapıldığını, sulama programlarının ise bölgeyi iyi tanıyan personelle birlikte hazırlandığını söyledi. Gündüz, hiçbir çiftçinin diğerinden ayrılmayacağını ve tüm üreticilere eşit hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ne Olmuştu?

Adıyaman Sulama Birliği'nde önceki dönemde bazı çalışanlar haksız şekilde işten çıkarıldıklarını, tahsilat ve su dağıtımında usulsüzlükler yaşandığını iddia etmiş, bazı muhtarlar da sulama hizmetlerinde aksaklıklar bulunduğunu dile getirmişti. Dönemin Birlik Başkanı Mehmet Eryılmaz ise iddiaları reddederek tüm işlemlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü açıklamıştı. Mustafa Kemal Gündüz'ün göreve başlamasının ardından işten çıkarılan 14 personel yeniden göreve dönerken, birlikte yeni dönem çalışmaları başlatıldı.