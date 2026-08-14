Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu, Irak Bölgesel Yönetimi'ne bağlı İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyen Uluslararası Filistin Kara Konvoyu için çağrıda bulundu. Kent Meydanı'nda Cuma Namazı'nın ardından düzenlenen basın açıklamasında, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıkan konvoyun yoluna devam etmesine izin verilmesi istendi. Platform adına yapılan açıklamada, konvoyun Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile Türkiye'nin farklı kentlerinde gerçekleştirdiği etkinliklerin ardından Filistin halkıyla dayanışma amacıyla bölgeye ulaştığı belirtildi. Konvoyun Türkiye'deki geçişleri sırasında kamu kurumları ve güvenlik güçleri tarafından gerekli kolaylıkların sağlandığı ifade edilirken, Irak sınırında yolculuğun önünde yeni bir engelle karşılaşıldığı aktarıldı. Platform, konvoyun çözüm için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'na resmi başvurular yaptığını, katılımcıların ülkelerinin dışişleri makamları nezdinde de diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirterek talebin gerilim değil, hukuk ve diplomasi yoluyla çözüm olduğunu açıkladı.

Uluslararası Filistin Kara Konvoyu İçin Destek Çağrısı

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Cuma Namazı sonrasında Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Platform üyeleri, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıkan Uluslararası Filistin Kara Konvoyu'nun İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndaki bekleyişine ilişkin açıklama yaptı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, konvoyun Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği etkinliklerle Filistin halkına yönelik dayanışma iradesini ortaya koyduğu belirtildi.

Türkiye'den geçiş sırasında konvoyun ve katılımcıların güvenliği için kamu kurumları tarafından gerekli kolaylıkların sağlandığı, resmi görevliler ve güvenlik güçlerinin de süreç boyunca konvoya eşlik ettiği ifade edildi.

Irak sınırına gelindiğinde ise konvoyun yolculuğunun önünde yeni bir engelle karşılaşıldığı kaydedildi.

Çözüm İçin Hukuk Ve Diplomasi Çağrısı

Platform açıklamasında, ilgili makamlarla görüşmelerin sürdüğü belirtilerek sürecin sükûnet, basiret ve karşılıklı anlayış içerisinde sonuçlandırılması istendi.

Uluslararası Filistin Kara Konvoyu'nun çözüm için barışçıl ve hukuki yolları kullandığı ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'na resmi başvurular yapıldığı belirtildi.

Konvoyda bulunan katılımcıların ülkelerinin dışişleri makamları nezdinde de diplomatik girişimlerin sürdüğü aktarılarak, yaşanan sorunun gerilim yerine hukuk, diplomasi ve barışçıl yollarla çözülmesinin istendiği bildirildi.

“Bizim Talebimiz Gerilim Değil, Çözümdür”

Platform tarafından yapılan açıklamada, Filistin Kara Konvoyu'nun talebinin herhangi bir ayrıcalık veya imtiyaz olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Talep edilen şey, sivil ve barışçıl bir girişimin hukuk içerisinde yoluna devam edebilmesidir” denildi.

İlgili makamları hedef alan bir çatışma dili kullanmak istemediklerini belirten platform, görüşmelerin sonuçlandırılmasını ve konvoyun yoluna devam etmesine izin verilmesini istedi.

Konvoyun Bekleyişine Dikkat Çekildi

Açıklamada, Filistin Kara Konvoyu'nun sınırda yaşadığı bekleyiş sırasında yüksek sıcaklık altında ve asfalt üzerinde uzun süre beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

Platform, yaşanan şartlara rağmen konvoy katılımcılarının dayanışma iradesini sürdürdüğünü ifade etti.

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu, konvoyun yanında olduklarını belirterek, süreci takip etmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu'ndan Çağrı

Platform, ilgili makamlara görüşmeleri sonuçlandırmaları ve Filistin Kara Konvoyu'nun yoluna devam etmesine izin vermeleri çağrısında bulundu.

Açıklamanın sonunda, “Filistin Kara Konvoyu yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. Filistin yalnız değildir. Yaşasın Filistin dayanışması” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE