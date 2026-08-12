TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, kentte hizmete açılması planlanan 150 yataklı yeni hastanenin yönetim kadrosu ve sağlık personelinin belirlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Hastanenin nüfus yoğunluğunun bulunduğu bölgelere yakın konumuyla sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ve mevcut sağlık tesislerinin yükünü azaltacağını belirten Babar, ikinci basamak sağlık hizmeti verecek hastanenin kısa sürede yüksek hasta yoğunluğuna ulaşabileceğini ifade etti. Babar, bu nedenle yalnızca hastanenin fiziki kapasitesinin değil, insan kaynağının ve yönetim yapısının da güçlü olması gerektiğini belirterek başhekim ve diğer yöneticilerin liyakat, profesyonel sağlık yönetimi deneyimi, saha tecrübesi ve sağlık hizmetlerinin işleyişine hakimiyet esas alınarak seçilmesi gerektiğini söyledi.

Babar, yeni hastanenin faaliyete geçmesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ikinci basamak sağlık hizmetlerindeki yükünün belirli ölçüde azalacağını, bunun da mevcut hastanenin üçüncü basamak sağlık hizmetlerine daha fazla yoğunlaşmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Bu değişimin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ileri düzey ve özellikli sağlık hizmetlerine daha fazla odaklanmasının önünü açabileceğini ifade eden Babar, yeni 150 yataklı hastanenin yönetim kadrosunun bu açıdan önem taşıdığını kaydetti.

Yeni Hastanede Liyakat Ve Deneyim Çağrısı

Yeni hastanenin yalnızca modern bir bina olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Babar, sağlık tesisinin başarısında yönetim anlayışı, koordinasyon ve uzman sağlık çalışanlarının da belirleyici olduğunu ifade etti.

Babar, hastanenin başhekimi ve diğer yöneticilerinin liyakat sahibi, profesyonel sağlık yönetimi deneyimi bulunan, saha tecrübesine sahip ve sağlık hizmetlerinin işleyişine hakim kişiler arasından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni hastanede görev yapacak sağlık personelinin de liyakat, tecrübe, uzmanlık ve profesyonel sağlık yönetimi anlayışı dikkate alınarak belirlenmesinin önemine değinen Babar, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabildiği bir yapı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Babar, yeni hastaneyle birlikte MHRS sorunlarının azalması, uzman hekimlere erişimin kolaylaşması ve sağlık çalışanlarının daha verimli bir çalışma ortamına kavuşmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Hastanenin Kazandırılmasında Emeği Geçenlere Teşekkür

Yusuf Babar, açıklamasının sonunda Adıyaman’ı modern bir sağlık yatırımına kavuşturan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Hastanenin arsasının bağışlanmasında fedakarlık gösteren merhum hayırseveri rahmetle anan Babar, ailesine ve yakınlarına katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Babar ayrıca sağlık yatırımının Adıyaman’a kazandırılmasında emeği ve desteği bulunan Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, milletvekilleri ve kentte görev yapan yöneticilere teşekkür etti.

Yeni hastanenin güçlü kadrolarla hizmete hazırlanmasının önemine dikkat çeken Babar, “Şimdi önemli olan, bu modern sağlık tesisini liyakatli, profesyonel ve uzman kadrolarla güçlü bir şekilde hizmete hazırlamaktır” dedi.

Babar, yeni hastanenin doğru yönetim ve güçlü kadrolarla sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olması temennisinde bulundu.