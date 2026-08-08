Adıyaman'da Abuzer ve Zeynep Doğan çiftinin 34 yıl süren evlat hasreti, tüp bebek tedavisiyle sona erdi. Çiftin 6 yıl önce dünyaya gelen ikiz kızları Tekbir Gül ve Havva Gül, ailelerinin yıllarca süren mücadelesinin ardından hayatlarına devam ediyor. Kızlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Doğan ailesinin görüntüleri sosyal medyada geniş ilgi görürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aile için destek sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Abuzer ve Zeynep Doğan çifti, yaklaşık 40 yıl önce Adıyaman'da evlendi. Evliliklerinin ilk yıllarında iki kez hamile kalan Zeynep Doğan, bebeklerini anne karnında kaybetti. Bunun ardından çocuk sahibi olabilmek için uzun yıllar tedavi gören çift, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Yıllarca devam eden tedavi sürecinin ardından çift, tüp bebek tedavisine karar verdi. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için evlerini satan Abuzer ve Zeynep Doğan, 34 yılın ardından anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı.

Çiftin ikiz kızları Tekbir Gül ve Havva Gül, 6 yıl önce dünyaya geldi. Bugün 6 yaşında olan ikizler, ileride doktor ve polis olmak istediklerini ifade ediyor.

Doğan ailesi, geçtiğimiz günlerde kızlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ailenin bu ziyareti sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilgi gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Doğan ailesinin hikâyesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, Adıyaman İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda aile için aile danışmanlığı sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, ailenin yeni taşınacağı evde çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaların yapıldığını belirtti. Çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının da ekipler tarafından takip edileceğini ifade eden Göktaş, Doğan ailesinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.