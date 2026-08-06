Basın İlan Kurumu Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz ile beraberindeki heyet, Adıyaman'da yerel basının güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temasları kapsamında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Adıyaman Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Haşim Poyraz'a ziyaretlerde Günebakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya ile Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık eşlik etti.

Heyetin ilk durağı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası oldu. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile gerçekleştirilen görüşmede yerel basının mevcut durumu, Basın İlan Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar ve kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet daha sonra Adıyaman Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat ile bir araya geldi. Görüşmede yerel basının desteklenmesi, ticaret borsası ile medya arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışma alanları ele alındı. Basın kuruluşlarının bölgesel kalkınmaya sağladığı katkının önemine de dikkat çekildi.

Ziyaretlerin sonunda Haşim Poyraz, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat'a yerel basına verdikleri destek ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.