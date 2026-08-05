Adıyaman'ın merkez Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi'nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda aynı binada oturduğu öğrenilen iki komşu arasında yaşanan olay can kaybıyla sonuçlandı. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, av tüfeğiyle komşusu Nedim Özbey'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Nedim Özbey ile olay sırasında bina önünde bulunan 5 yaşındaki S.A.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nedim Özbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre olay, Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturduğu belirtilen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, av tüfeğiyle Nedim Özbey'e ateş açtı. Açılan ateş sırasında bina önünde bulunan 5 yaşındaki S.A.E. de saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Şüpheli Kaçtı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Nedim Özbey hayatını kaybederken, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.