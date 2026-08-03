Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı bir yaya yaralandı. Kazanın ardından kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kaza, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. yönetimindeki 02 AGC 875 plakalı otomobil, caddede yaya olarak yürüyen Abdurrahman G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralanırken, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.