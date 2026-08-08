Adıyaman'ın Besni ilçesinde aynı yönde seyreden hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Taşlıyazı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan üç kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Besni ilçesine bağlı Taşlıyazı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen Y.D. yönetimindeki 33 VPB 45 plakalı hafif ticari araç ile K.E. idaresindeki 06 BGH 470 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Y.D. ve otomobilin sürücüsü K.E. ile araçlarda bulunan A.D., G.E. ve N.E. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra 5 kişi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydena gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.