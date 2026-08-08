Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Zülfikar Orçan, yeni görevine resmen başladı. Orçan, daha önce görev yaptığı Kayseri Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ardından Gölbaşı'na atanarak ilçedeki görevini devraldı.

Üsteğmen Zülfikar Orçan'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanmasının ardından ilçedeki asayiş ve güvenlik çalışmalarının yeni dönemde de sürdürülmesi planlanıyor.

Kayseri Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki görevinin ardından Gölbaşı'na atanan Orçan, görev süresi boyunca ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütecek.

Üsteğmen Zülfikar Orçan'ın göreve başlamasıyla birlikte Gölbaşı ilçesindeki jandarma hizmetlerinin yeni komutanın yönetiminde devam edeceği bildirildi.