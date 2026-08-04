Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şehir çöplüğünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alanda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangın, Gölbaşı-Malatya kara yolunun 15'inci kilometresinde bulunan katı atık depolama alanında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için uzun süre çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 1 hektarlık alanda çok sayıda ağacın zarar gördüğü bildirildi.