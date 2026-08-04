Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Türk Dağı eteklerinde üretilen yayla balında hasat dönemi başladı. İlkbaharda ova köylerinde arıların oğul ve yavru gelişimini tamamlayan üreticiler, yaz aylarında kovanlarını yüksek rakımlı yaylalara taşıdı. Geven başta olmak üzere yüzlerce farklı çiçekten nektar toplayan arılar tarafından üretilen balın sağımına başlanırken, üreticiler uzun ve yoğun geçen sezonun ardından ilk hasadı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 yıldır arıcılıkla uğraşan Abuzer Önder, ilkbahar döneminde arıların gelişimini tamamladıktan sonra Türk Dağı eteklerindeki yaylalara çıktıklarını belirtti.

Önder, uzun süren sezonun ardından bal sağımına başladıklarını ifade ederek, "Bahar mevsiminde ova köylerinde arılarımızın oğul ve yavru dönemini tamamladık. Daha sonra Türk Dağı eteklerindeki yaylalara çıktık. Uzun süren sezonun ardından şimdi bal sağımına başladık. Nasibimizde ne varsa onu almaya çalışıyoruz. Bu yıl bal rekoltesi önceki yıllara göre biraz daha düşük." dedi.

Sincik'te üretilen yayla balı, başta geven olmak üzere zengin dağ florasındaki yüzlerce bitki türünden elde edilen nektarla üretildiği için bölgenin önemli doğal ürünleri arasında yer alıyor. Arıcılar, hasat döneminin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.