Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki örtü alanına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, köy sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevlerin daha geniş alana yayılması önlenirken, yangın kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.