Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavganın ardından 6 kişi gözaltına alındı. Olayda yaralanan 7 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 7 kişi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından sağlık raporları için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.