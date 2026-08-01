Adıyaman'da okul bahçesinde kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede herhangi bir kavga yaşanmadığı, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Olay, merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul bahçesinde çok sayıda çocuğun toplandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, okul bahçesi ve çevresinde yaptıkları kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

İncelemelerin ardından okul bahçesinde bulunan çocuklar bölgeden uzaklaştırılırken, yapılan ihbarın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.