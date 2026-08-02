Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin K. yönetimindeki 02 AEL 225 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA