Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortaklaşa yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda adli süreçte yeni gelişmeler yaşandı. Son olarak 2 şüpheli daha tutuklanırken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

Dördüncü dalga operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliyle ilgili adli işlemler aşamalı olarak tamamlandı. İlk gün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

İkinci gün işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Son olarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir şüphelinin savcılıktaki sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

15 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yürütülen soruşturmada, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından gerçekleştirilen adli süreçte bazı kolluk görevlilerinin işlem ve uygulamalarına ilişkin usulsüzlük ile delillere müdahale şüphesi doğuran bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Dördüncü dalga operasyonunun ardından 19 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi savcılık ifadesi sonrasında serbest kaldı. Bir şüpheli hakkındaki savcılık işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.