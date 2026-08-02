Gümüşhane'de mimarlık mesleğinin ardından seramik sanatına yönelen Elif Işık Canlı, kentin köklü el sanatlarından biri olan Dölek çömlekçiliğini modern seramik teknikleriyle buluşturarak dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Dölek köyünden temin ettiği çamuru atölyesinde işleyen Canlı, yaptığı testlerle asırlık çamurun modern seramik üretiminde kullanılabileceğini ortaya koydu.

Dokuz yıldır mimarlık yapan, son beş yıldır ise seramik sanatıyla ilgilenen Elif Işık Canlı, İstanbul'da aldığı eğitimlerin ardından Gümüşhane'de kendi seramik atölyesini kurdu. Geleneksel Dölek çömlekçiliğinin unutulmaması için çalışma başlatan Canlı, köyden aldığı çamur örneklerini çeşitli aşamalardan geçirerek elektrikli fırında pişirme ve sır testleri uyguladı. Denemeler sonucunda çamurun yüksek ısıya dayanıklı olduğu ve sır tutma performansının başarılı olduğu belirlendi.

Geleneksel Çamur Modern Tekniklerle Buluştu

Dölek köyünden getirilen çamurlar atölye ortamında işlenerek şekillendirilmeye uygun hale getirildi. Hazırlanan numuneler üzerinde dayanıklılık ve pişirme testleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar, geleneksel çamurun modern seramik üretiminde kullanılabileceğini gösterdi.

Elif Işık Canlı, seramik sanatının sabır isteyen bir süreç olduğunu belirterek, amaçlarının Dölek çömlekçiliğini gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi. Atölyesinde çamurun farklı katkı maddeleriyle dayanıklılığını test ettiğini ifade eden Canlı, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu dile getirdi.

Gümüşhane'nin Kültürel Mirasını Seramikle Anlatıyor

Canlı, Gümüşhane'nin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan seramik pano çalışmaları da hazırlıyor. Cami ve kilisenin yan yana bulunduğu tarihi dokuyu konu alan eserlerinden ilkinde fırınlama sırasında kırılma yaşandığını belirten sanatçı, çalışmalarını sürdürerek yeni bir pano hazırladığını söyledi.

Son Ustalar Mesleklerini Yaşatmaya Çalışıyor

Dölek köyünde geleneksel yöntemlerle güveç üretimini sürdüren 70 yaşındaki Şengül Saraç, çömlekçiliği kayınvalidesinden öğrendiğini anlattı. Çamurun hazırlanmasının büyük emek istediğini belirten Saraç, çamuru iki ayaklarıyla çiğneyerek üretime hazır hale getirdiklerini söyledi.

70 yaşındaki Pembe Bilgili ise çocukluğundan bu yana çömlek yaptığını belirterek, çamurun dağlardan çıkarıldığını, sert ve yumuşak çamurun karıştırılarak üretime hazırlandığını ifade etti. Bilgili, yaklaşık 30 yıldır aynı yöntemlerle üretim yapmayı sürdürdüklerini söyledi.