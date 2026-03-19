Açıklanan rapor, kent genelinde güvenlik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

Binlerce Araç ve Şahıs Sorgulandı

Son 15 gün içinde yapılan uygulamalarda toplam 4 bin 279 araç ve 2 bin 706 şahıs sorgulandı. Trafik ve asayiş denetimleri kapsamında çok sayıda ihbar değerlendirilirken, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam etti.

59 Aranan Şahıs Yakalandı

Gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar sonucunda 59 aranan şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Bu sonuç, güvenlik güçlerinin etkin çalışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Okul Çevreleri ve Umuma Açık Alanlar Denetlendi

Denetimler kapsamında 236 okul ve çevresi ile 18 umuma açık alan kontrol edildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar titizlikle sürdürüldü.

Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Sürüyor

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; metamfetamin, sentetik ecza hapları, esrar, kaçak elektronik ürünler ve doldurulmuş makaron ele geçirildi. Toplam 9 olayda 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Binlerce Vatandaşa Bilgilendirme

KADES uygulaması kapsamında 535 vatandaşa bilgilendirme yapılırken, sosyal medya dolandırıcılığı ve güvenli internet kullanımı konularında ise 2 bin 217 vatandaşa eğitim verildi.

