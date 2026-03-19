Genel Müdür Yardımcılığı Düzeyinde Değişim

Karar kapsamında, İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşci görevden alındı.

Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Akdemir ve Yakup Sefer atanırken,

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Hak ve Veysel Çiftci getirildi.

Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Buğrahan Manav atandı.

Bölge Müdürlüklerine Yeni Atamalar

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında da önemli görevlendirmeler yapıldı.

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Yapıcı,

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Şenol Alkan,

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ali Topçu atandı.

Bakanlıkta Kapsamlı Yenilenme

Yayımlanan kararlarla birlikte Ticaret Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında üst düzey kadrolarda değişikliğe gidildiği görüldü.

