Bölge Müdürlüklerine Yeni İsimler Atandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan;
5. Bölge Müdürlüğüne Kemal Can,
6. Bölge Müdürlüğüne Hakan Mumcuoğlu,
9. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Çörtük,
10. Bölge Müdürlüğüne Ali Bozkurt,
13. Bölge Müdürlüğüne Akif Ümüzer,
14. Bölge Müdürlüğüne Melikunnas Özkaya,
2. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet Çiçek,
11. Bölge Müdürlüğüne Resul Doğan atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılında Bağımsızlık Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılında Bağımsızlık Mesajı
Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Atama

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Neşat Onur Şanlı getirildi.

Kurumsal Yapıda Güçlendirme Adımı

Yayımlanan kararlarla birlikte çevre, doğa koruma ve su yönetimi alanlarında kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldığı değerlendiriliyor.

&nbsp;

Muhabir: Adıyamanlılar Net