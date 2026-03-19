Bölge Müdürlüklerine Yeni İsimler Atandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan;
5. Bölge Müdürlüğüne Kemal Can,
6. Bölge Müdürlüğüne Hakan Mumcuoğlu,
9. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Çörtük,
10. Bölge Müdürlüğüne Ali Bozkurt,
13. Bölge Müdürlüğüne Akif Ümüzer,
14. Bölge Müdürlüğüne Melikunnas Özkaya,
2. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet Çiçek,
11. Bölge Müdürlüğüne Resul Doğan atandı.
Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Atama
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Neşat Onur Şanlı getirildi.
Kurumsal Yapıda Güçlendirme Adımı
Yayımlanan kararlarla birlikte çevre, doğa koruma ve su yönetimi alanlarında kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldığı değerlendiriliyor.