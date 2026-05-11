Açılışta konuşan DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Bayır, Sırrı Süreyya Önder'in barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesiyle hatırlanacağını söyledi.

Adıyaman Belediyesi ile hayırsever iş insanı Abdulgani Binici'nin iş birliğiyle yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu, Yeni Mahalle'de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Bayır, Sırrı Süreyya Önder'in siyasi yaşamı boyunca barış ve demokrasi mücadelesi verdiğini ifade etti.

'Partimizde Büyük Emekleri Vardı'

Sırrı Süreyya Önder'in DEM Parti'de ve siyasi mücadelede önemli izler bıraktığını belirten Bayır, Önder'in toplumun farklı kesimleri tarafından saygıyla anıldığını belirterek, 'Rahmetli Sırrı Süreyya Önder partimizde siyaset yapmış önemli bir isimdi. Bu partide büyük emekleri vardı. Barış için mücadele eden bir siyasetçiydi. Onun anıları önünde saygıyla eğiliyoruz' dedi.

'Barış ve Eşitlik Mücadelesi Verdi'

Parkın açılışına davet edilmeleri nedeniyle törene katıldıklarını belirten Bayır, gerçekleştirilen çalışmanın anlamlı olduğunu kaydetti.

Önder'in yaşamı boyunca özgürlük, eşitlik ve barış için mücadele ettiğini ifade eden Bayır, 'Sırrı Süreyya Önder gerçekten barış için, özgürlük için ve eşitlik için mücadele eden bir şahsiyetti. İnsanları yaşatmak için mücadele eden bir siyasetçiydi. Onun hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz' diye konuştu.

'Mücadelesini Sürdürmek Boynumuzun Borcu'

Sırrı Süreyya Önder'in hedeflediği siyasi ve toplumsal mücadeleye sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Bayır, onun bıraktığı mücadeleyi devam ettirmenin sorumluluk olduğunu ifade etti.

Bayır, konuşmasının sonunda Sırrı Süreyya Önder'i saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, park ve okuma salonunun Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PERRE