Kahta Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 'büro yönetim elemanı' alımının kişiye özel şartlarla yapıldığı iddiası yargıya taşındı. Başvuru sürecinde ilana başvuran 2 kişiden bir olduğunu ve mağdur edildiğini öne süren Yasin Çevik, alım ilanında noter huzurunda kura çekileceğinin belirtilmesine rağmen kura yapılmadan atamanın gerçekleştirildiğini iddia ederek dava açtı.

Adıyaman İdare Mahkemesi'ne başvuran Çevik, belediyenin mülakat duyurusunu internet sitesinde sınavdan yalnızca bir gün önce yayımladığını, bu nedenle sürece katılamadığını ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini savundu.

Mahkeme, personel alımının usule uygun yapılmadığına hükmederek kura işleminin yeniden yapılmasına karar verdi. Ancak Çevik, mahkeme kararına rağmen belediyenin uygulamayı hayata geçirmediğini ve usulsüz şekilde işe alındığını öne sürdüğü kişinin halen görevine devam ettiğini iddia ederek, mağduriyetin sürdüğünü ve yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını ifade etti.

'Amaç Beni Sürecin Dışında Bırakmaktı'

Belediyenin işe alım süreciyle ve yaşadığı mağduriyetle ilgili konuşan Çevik, hakkını aradığını yetkili birçok kişinin yanına gittiğini destek görmediğini belirtti. Çevik yaşanan olayın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'Ben Belediyenin açtığı bu ilanı şans eseri İŞKUR sayfasında gezinirken gördüm.2 kişi alınacak yazıyordu. Engelli kadrosundan büro yönetim elemanı olarak geçiyor. Bu alım mülakatla oluyor. Buna rağmen belediye, ilan metninde belirtilen kurayı iptal ederek mülakat yapma yoluna gitti. Kura tarihinin olduğu gün Belediyeye gittim. Orada kimse yoktu. Daha sonra belediye başkan yardımcılarının yanına gittim. Bana diğer adayın gününde ve saatinde geldiğini mülakata girdiğini söylediler. Bana mülakatı bitirdiklerini söylediler. Bende İŞKUR sayfasında yazan tarihin bu olduğunu ona göre geldiğini söyledim. Belediye yetkilileri de bana belediye olarak kendi inisiyatifimizle her şeyi yaparız dedi ve ilan sayfasında duyurusunu paylaştıklarını söyledi. Amaç, kura şansını ortadan kaldırıp beni elemeye zemin hazırlamaktı. Yani burada amaç beni sürecin dışında bırakmaktı. Mahkemeye sunulan belgelerde dikkat çeken en kritik nokta nihai liste ve mülakat duyurusunun 16 Eylül 2025 saat 14.56'da yayımlanması ve adaylara aynı gün mesai bitimine kadar, yani yalnızca 2 saat 4 dakika süre verilmesiydi. Böylece duyurudan 18 saat sonra yapılan mülakata diğer aday S.A. tek başına girdi. Bu kadar acele edilmesinin sebebi benim katılmamı engellemekti. Yaşanan bu olaylar sonrası, Kahta belediye başkanı Mehmet Can Hallaç ile görüştüm. Mağduriyetimi anlattım. Benimle ilgilenmedi geçiştirdi. Bende bunun için mahkeme yolunu tuttum.'

'Mahkeme Sürecini Tekrar Başlattım'

Mahkemenin personel alımını hukuka aykırı bularak iptal ettiğini belirten Yasin Çevik, belediyenin kura şartını yerine getirmediğini, yaşadığı mağduriyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açtığını, hukuki mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

'Mahkeme gerekli incelemeleri yaptıktan sonra direk yürütme iptalini verdi. Alınan o diğer personelin alımını iptal etti. Bölge mahkemesi de bu alımın hukuka aykırı yaptıklarını belirtti karar da bu şekilde çıktı. Mahkeme sonucu yapılan alım tamamıyla iptal oldu ve usulüne uygun şekilde tekrar yapılması gerektiğini söyledi. Mahkeme sonucu yönetmenliğe göre bu gibi alımlarda kuranın şart olduğunu söyledi kura demek iki kişinin de yüzde 50 şansının olması demek. Daha sonra bunu riske atmamak için mahkeme kura yap dediği için Belediye tarafından ilan açıldı. Fakat 16 saat kala iptal etti.Bu son olaydan sonra Kahta belediye başkanıyla görüştüğümde kendisi bana 'nereye şikayet ediyorsan et, biz senin alımını kesinlikle alamayız' dedi.Alınan diğer şahsın emektarları olduğunu o varken beni alamayacaklarını söyledi. Ben de tüm yasal haklarımı kullanmak amacıyla maddi manevi tazminat ve yine iptal ettirdiklerine karşı mahkemeye başvurdum. Mahkeme sürecimizi devam ediyor.

'Mahkeme Kararına Uyulması Lazım'

Kahta Belediyesi'nde hukuksuz uygulamaların sürdüğünü iddia eden Yasin Çevik, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, hakkını sonuna kadar arayacağını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Yaşanan bu süreçte ismini vermek istemediğim kişilerle görüştüm. Kâhta belediye başkanının kimseyi dinlemediğini söylediler. Başkanın belediyeyi aile şirketine çevirdiğini görmemek imkansız. Belediye başkan yardımcısı olarak akrabasını işe aldığını görebilirsiniz. Geçen dönem denetim raporu da açıklandı. Açıklanan rapora baktığımda resmen kendimden utandım. Denetim raporunda da yaşananlar net bir şekilde gözüküyor. Bununla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Bu yaşananlar sadece bana yapılmış değil herkese yapılmış bir suçtur. Adıyaman'ımıza Kahta'mıza en çok zarar veren kişiler onlardır. Kahta Belediye Başkanı zamanında o kadar söz verdi, vaatleri vardı hiçbirini tutmadı. Başkanın verdiği sözleri tutması lazım Bakın engelliler haftasındayız özellikle engellilere destek olması lazım. Mahkeme kararına göre tekrar kura yapılması lazımken hala o kişiyi belediyede çalıştırıyorlar ve şu an suç işliyorlar. Ben bur durumu asla kabul etmiyorum ve hakkımı sonuna kadar arayacağım.'

