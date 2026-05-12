Adıyaman'da bir güzellik merkezinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir binadaki güzellik merkezinde yangın çıktı. Epilasyon cihazından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.