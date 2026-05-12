Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Çemberlitaş Köyü yolu üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen 02 AEZ 549 plakalı motosiklet ile 02 AAE 112 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki motosiklette bulunan Ahmet K. ve Musa Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.