Adıyaman’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan çok sayıda şahıs yakalandı. İl genelinde sürdürülen çalışmalarda toplam 77 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekiplerinin kent genelindeki uygulamalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan aranması bulunan şahıslar tek tek tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında da toplam 55 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 85,94 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 209 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.