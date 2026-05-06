Adıyaman Üniversitesi’nde siber güvenlik alanına ilgi duyan öğrencileri bir araya getirecek CTF yarışması için hazırlıklar tamamlandı. “Tek Hedef Bayrak” sloganıyla düzenlenecek organizasyonda öğrenciler, 16 saat boyunca farklı siber güvenlik senaryoları üzerinde mücadele verecek. Yarışmanın hem Adıyaman’dan hem de farklı şehirlerden yoğun katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

8 Mayıs 2026 saat 17.00’de başlayacak etkinlik, 9 Mayıs saat 09.00’a kadar aralıksız devam edecek. Yarışma, Adıyaman Üniversitesi Personel Yemekhanesi’nde düzenlenecek.

3 ila 5 kişilik takımlar halinde gerçekleştirilecek organizasyonda katılımcılar, siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koyacak. Yarışmada dereceye giren takımlara para ödülü verilecek. Organizasyonda birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül dağıtılacak.

Etkinlik boyunca katılımcılara ikramlar, sınırsız çay ve kahve ile teknik ekipman desteği sağlanacağı belirtildi. Ayrıca farklı şehirlerden katılımın açık olduğu ve üniversitelere resmi davet yazılarının gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan yarışmaya katılacak öğrencilerin kendi kişisel bilgisayarlarıyla organizasyonda yer alacağı bildirildi.