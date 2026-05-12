Adıyaman Ziraat Odası'nda tütün üreticilerinin yaşadığı sorunların ele alındığı toplantı düzenlendi.

Saat 10.00'da başlayan toplantıya Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Fatin Rüştü Zorlu Turanlı Köy Muhtarları Derneği yönetimi, tütün firmalarının temsilcileri ile çok sayıda tütün üreticisi katıldı.

Toplantıda, son dönemde üreticilerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan tütün alım fiyatları değerlendirildi. Üreticiler, artan maliyetler karşısında mevcut fiyatların yetersiz kaldığını ifade ederken, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimin zor şartlarda sürdürüldüğünü söyledi.

Özkan açıklamasında, 'Üreticilerin emeğinin karşılığını alamıyor. Artan girdi maliyetleri yüzünden güç şartlarda üretim yapılmakta. Üretimin sürdürülebilirliği için fiyat politikalarının üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde belirlenmesi gerekiyor. Virginia tipi tütünde en az 205 TL, İzmir tipi tütünde ise 300 TL fiyat verilmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca üretim maliyetleri, destekleme talepleri, pazarlama sorunları ve yeni sezon beklentileri de ele alındı. Katılımcılar, üreticilerin sorunlarının ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüm noktasında ortak hareket edilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Adıyaman Ziraat Odası yetkilileri, çiftçilerin ve tütün üreticilerinin sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerin sürdürüleceğini belirterek, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

