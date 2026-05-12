Adıyaman Belediyesi, yalnızca insan hayatına değil, doğadaki tüm canlılara dokunan hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'can dostlara duyarlı belediyecilik' anlayışı doğrultusunda görev yapan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı kurtarma operasyonuyla takdir topladı.

Şire Pazarı'nda Mahsur Kalan 4 Yavru Kedi Kurtarıldı

İlk olay, Şire Pazarı civarında meydana geldi. Çıkardıkları seslerle çevredeki vatandaşların dikkatini çeken ve yeni doğdukları anlaşılan 4 yavru kedinin sıkıştıkları yerde mahsur kaldığı fark edildi.

Vatandaşların Adıyaman Belediyesi Alo 153 hattına yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yavru kedilere zarar vermeden ulaşabilmek için dikkatli ve sabırlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon sırasında yavru kedilerden birinin bulunduğu yerden kendi çabasıyla tırmanarak kurtulmaya çalışması dikkat çekti.

Anne Kediye Teslim Edilen Yavrular Duygulandırdı

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 4 yavru kedi mahsur kaldıkları yerden sağ salim çıkarıldı. Kurtarılan yavrular, operasyonu bir süre çevreden takip eden anne kediye teslim edildi.

Anne kedinin yavrularına kavuştuğu anlar çevrede bulunan vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Yorgun ve aç oldukları anlaşılan yavru kediler için itfaiye personeli tarafından bölgeye mama olarak et bırakıldı.

Motor Bölümüne Giren Yavru Kedi Sağ Salim Çıkarıldı

Bir diğer olayda ise seyir halindeyken aracından kedi sesi geldiğini fark eden bir sürücü, yavru kediyi kendi imkânlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayınca oto tamir sanayi sitesine başvurdu.

Araç, sanayi sitesinde kanala alınarak motor bölümü dikkatle kontrol edildi. Yapılan çalışma sonucunda motor kısmına giren yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak sağ salim kurtarıldı.

Araç Sahiplerine 'Kaputu Kontrol Edin' Uyarısı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özellikle yavru kedilerin merak, korku ya da korunma içgüdüsüyle park halindeki araçların motor bölümüne girebildiğine dikkat çekerek araç sahiplerine uyarıda bulundu. Ekipler, araç çalıştırılmadan önce kaputa hafifçe vurulması, kısa süre beklenmesi ve mümkünse motor bölümünün kontrol edilmesinin can dostların hayatını kurtarabileceğini belirtti.

