Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM), Liselere Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için Deneme ve Soru Çözüm Kampı başladı.

Ücretsiz LGS hazırlık kurslarına devam eden 45 öğrenci, kamp kapsamında yoğunlaştırılmış programla sınava hazırlanıyor. Öğrenciler, her gün yapılan deneme sınavlarıyla sınav pratiği kazanırken, deneme sonrası uzman öğretmenler eşliğinde soru çözüm çalışmalarına katılıyor.

Her Gün Deneme Sınavı Uygulanıyor

AKEM'de yürütülen kamp süresince öğrencilere her gün deneme sınavı uygulanıyor. Böylece öğrencilerin gerçek sınav atmosferine alışması, zaman yönetimi becerilerini geliştirmesi ve eksik konularını görmesi amaçlanıyor.

Deneme sınavlarının ardından öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin yanlış yaptığı sorular tek tek ele alınıyor. Birebir soru çözüm çalışmalarıyla öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi hedefleniyor.

Rehberlik Desteği Veriliyor

Kamp kapsamında öğrencilere akademik desteğin yanı sıra rehberlik desteği de sağlanıyor. Öğrencilere sınav kaygısıyla baş etme, zamanı doğru kullanma, soru çözüm teknikleri ve sınav stratejileri konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Tutdere: 'Öğrencilerimizin Yanındayız'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitime yönelik desteklerin süreceğini belirterek, öğrencilerin başarı yolculuğunda yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Tutdere, 'Gençlerimizin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. AKEM'de yürüttüğümüz ücretsiz kurslarla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. LGS öncesinde başlattığımız Deneme ve Soru Çözüm Kampı ile öğrencilerimizin sınava daha hazırlıklı ve özgüvenli girmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımızın başarısı bizim en büyük mutluluğumuzdur. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum' dedi.

